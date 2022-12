My Life as Inukai-san's Dog: il nuovo trailer approfondisce la protagonista

Il manga per adulti di Furukawa My Life as Inukai-san's Dog, conosciuto in Giappone con il titolo Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta, letteralmente Se diventassi un cane vorrei essere preso in braccio dalla persona che mi piace, ha il suo adattamento anime in produzione, che viene pubblicizzato con un nuovo trailer.

Dopo l'ASMR di My Life as Inukai-san's Dog i canali ufficiali rilasciano un nuovo trailer incentrato sulla protagonista Karen Inukai. La promo, presente in cima alla pagina, include un notevole numero di inquadrature sensuali. I punti più intimi vengono coperti da un'icona con le sembianze di un cagnolino, in pieno spirito della storia stessa.

Infatti in In My Life as Inukai-san's Dog un ragazzo si sveglia un mattino scoprendo di essere diventato il cane da compagnia della sua bella compagna di classe Karen Inukai. Karen a scuola è una studentessa fredda e distaccata mentre nelle proprie mura di casa si rivela in tutta la sua dolcezza.

L'anime riceverà una proiezione di anteprima di tre episodi allo Shinjuku Wald 9 di Tokyo il 18 dicembre alle 19:00, 'ove i membri del cast saranno presenti. L'album con i temi di apertura e di chiusura debutterà il 15 febbraio mentre già il 6 gennaio My Life as Inukai-san's Dog debutterà su Tokyo MX e il 9 gennaio su BS11. HIDIVE lo proporrà in streaming in contemporanea con il Giappone. In queste settimane uscirà sempre con HIDIVE la web serie prequel di Lupin, della quale è uscito il trailer di Lupin Zero.