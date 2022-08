My Life as Inukai-san's Dog: trailer e informazioni per la serie in uscita nel 2023

Attraverso le pagine ufficiali del’adattamento animato ispirato al manga dog rom-com di Gosei Furukawa è stato pubblicato un filmato promozionale di My Life as Inukai-san’s Dog. Cosa succederebbe se un ragazzo si trasformasse in un cucciolo e venisse adottato dalla ragazza per cui ha una cotta?

Il teaser trailer di My Life as Inukai-san’s Dog porta gli spettatori nell’universo narrativo creato da Furukawa. Un giorno, il protagonista dell’opera si sveglia e scopre di essere stato trasformato nell’animale domestico della sua bella compagna di classe Karen Inukai. Fredda e inespressiva a scuola, Karen a casa stravede per il suo cagnolino Pochita.

Assieme alla video clip è stata rilasciata anche una key visual che ritrae il cast femminile della serie e presenta il cast di doppiatori. Karen Inukai, Mike Nekotani, Usagi Tsukishiro e il cane Pochita verranno doppiati da Saya Aizawa, Mayu Sagara, Yurie Kozaki e Shuichiro Umeda.

L’anime di My Life as Inukai-san’s Dog è in produzione presso lo studio d’animazione Quad e l’uscita è programmata per il gennaio del 2023, mese in cui su Crunchyroll debutterà The Tale of Outcast. Lo staff dell’opera include Hisashi Saito (Date a Live) come direttore visivo, Takashi Ando come regista e Kazuaki Morita (Danganronpa The Animation) come character designer e direttore dell’animazione.

Se l’anime debutterà nell’inverno 2023, accompagnato dall’uscita di Bungo Stray Dogs Stagione 4, la serie manga ha invece fatto il suo debutto sulla rivista Shonen Magazine R di Kodansha nel 2020. Questo particolare isekai rom-com ha destato il vostro interesse?