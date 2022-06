My Master Has no Tail: finestra di uscita, trailer e informazioni per l'anime

Sul canale YouTube ufficiale di Anime PONY CANYON, è stato recentemente condiviso un nuovo teaser trailer per l’anime My Master Has no Tail. L’adattamento del manga scritto e illustrato da TNSK debutterà nel corso della stagione autunnale.

Attraverso un secondo filmato promozionale, è stato reso noto che My Master Has no Tail arriverà in anteprima sulle emittenti televisive giapponesi nel mese di ottobre 2022. Insieme a molte altre serie anime rinomate, sarà protagonista di un autunno anime 2022 che promette scintille. Oltre a ciò, la clip presenta alcuni dei protagonisti che vedremo nel corso della serie e delle informazioni sul voice cast al lavoro sulla serie.

Tra i doppiatori che stanno lavorando all’anime figurano Ayana Taketatsu, Akira Ishida e Junichi Suwabe, rispettivamente voci di Enishi Kirino, Utaroku Ebisuya e Buncho Daikokutei. Hideyo Yamamoto dirige la serie presso LIDEN FILMS, studio d’animazione dietro la Stagione 2 di Tokyo Revengers che adatterà il Christmas Conflict Arc. Touko Machida supervisiona le sceneggiature della serie, co-scritte con Kei Shimobayashi, Aya Satsuki e Yūho Togashi. Ryo Yamauchi è sia character designer che capo direttore dell’animazione.

La trama di My Master Has no Tail si svolge nell’era Taisho del Giappone, epoca che va dal 1912 al 1926. Mameda, una ragazza tanuki mutaforma, sogna di diventare umana e trasforma il suo aspetto esteriore in una graziosa giovane. Diretta verso la città di Osaka, Mameda viene subito riconosciuto. A riconoscerla è Bunko, che è essa stessa una creatura soprannaturale che si è trasformata in una narratrice comica rakugo. Mameda, implora Bunko di diventare il suo maestro e insegnarle a interpretare un essere umano. Il manga da cui è tratto l’anime, ha fatto il suo debutto su Kodansha’s Good” nel 2019 ed è ancora in corso.