My New Boss is Goofy: arriva il primo teaser dell'adattamento anime!

My New Boss is Goofy è uno dei manga preferiti dal pubblico per i suoi toni leggeri e uno dei manga che i fan più volevano in forma anime. A quanto pare, il pubblico è stato accontentato e questa serie sta per arrivare prima del previsto!

Recentemente è stato annunciato il nuovo adattamento anime del manga My New Boss Is Goofy, in giapponese Atarashii Jōshi wa Do Tennen, di Dan Ichikawa. Il sito web ufficiale ha rivelato il video promozionale teaser dell'anime, l'immagine teaser, il cast principale e lo staff principale.

Dan Ichikawa ha anche disegnato un'illustrazione per commemorare l'annuncio dell'adattamento dell'anime, che è possibile visionare a fine articolo. L'opera è leggera e divertente, presenta delle reali problematiche in chiave comica, come le difficoltà sul lavoro, le ansie sociali e molto altro.

Noriyuki Abe ( Bleach , Ooku - Le stanze proibite) dirige l'anime presso A-1 Pictures e Masahiro Yokotani ( Beelzebub , The Devil Is a Part-Timer!) si occupa della sceneggiatura della serie. Takahiro Yasuda (Wolf Girl & Black Prince, Sekaiichi Hatsukoi: Valentine-hen) è il character designer e capo direttore dell'animazione, mentre Masato Nakayama (Play It Cool, Guys; You and Me.) si occupa della musica.

La storia della commedia segue un impiegato di 26 anni di nome Kentarō Momose che ha recentemente cambiato lavoro dopo che il suo precedente capo lo ha pesantemente preso in giro per un grave attacco d'ansia. È preoccupato che anche il suo nuovo capo possa bullizzarlo per rendere la sua vita miserabile e cerca in tutti i modi di controllare il suo stomaco ansioso quando sta per incontrare per la prima volta il suo nuovo capo Yūsei Shirosaki . Tuttavia, è sorpreso di scoprire che il suo capo è una testa vuota così naturale che elimina tutta l'ansia di Momose.