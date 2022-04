My Next Life as a Villaines: annunciato l'adattamento cinematografico

Nel corso dello Spring Katarina Festival, è stato annunciato che My Next Life as a Villaines: All Routes Lead to Doom! riceverà un adattamento cinematografico. La pellicola anime debutterà nei cinema giapponesi nel corso del 2023.

In arrivo il prossimo anno in Giappone, il film di My Next Life as a Villaines: All Routes Lead to Doom! è stato presentato attraverso una divertente key visual. La locandina pubblicitaria mostra Katarina brandire un megafono come se fosse la stessa regista dell'anime movie. Il poster recita la dicitura "ora in produzione".

L'altezzosa figlia del nobile Claes, Katarina, dopo aver battuto violentemente la testa recupera i ricordi di una vita passata. Poco prima di morire prematuramente, ricorda di aver giocato un videogioco otome, lo stesso in cui sta vivendo.

Nei panni di Katarina Claes, l'antagonista del videogioco, scopre che in qualsiasi finale, è destinata alla morte o all'esilio. Per evitare questo triste fato nella "vita vera", sfrutta la conoscenza del gioco per cambiare il futuro. Da principale antagonista, diventa così ben voluta da tutta la popolazione.

My next Life as a Villaines è una light novel scritta da Satoru Yamaguchi. Dal romanzo, è stato tratto un adattamento manga, uno spin-off e una serie anime. Questa, è stata trasmessa in siimulcast su Crunchyroll nel 2020. Nel mese di luglio ha debuttato la seconda stagione di My Next Life as a Villaines.

Del film non sappiamo ancora molto, anche se certamente la produzione è affidata a Silver Link, lo studio già responsabile dell'anime. In attesa di ulteriori informazioni, ecco un trailer di My Nexy Life as a Villaines.