My Next Life as a Villainess 2 ha una data d'uscita, online il nuovo trailer ufficiale

Il sito web ufficiale di My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! ha recentemente condiviso il nuovo trailer della seconda stagione dell'anime, in uscita venerdì 2 luglio 2021 in Giappone. In Italia la prima stagione è stata trasmessa da Crunchyroll, che ha pubblicato le prime dodici puntate da aprile a giugno dell'anno passato.

La seconda stagione vede il ritorno dello staff al completo, con l'unica eccezione rappresentata dal direttore delle animazioni 3D Yuki Kuribayashi. Silver Link torna quindi alle animazioni sotto la direzione del talentuoso Keisuke Inoue, e subito dopo la pubblicazione dei primi episodi tornerà a concentrare i propri sforzi su The World Finest Assassin e The Misfit of Demon King Academy 2.

Vi ricordiamo che la prima stagione di My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! ha adattato i primi due Volumi della light novel su dieci disponibili, quindi possiamo aspettarci che questa seconda stagione si concluda con la trasposizione Volume 4. L'anime ha riscosso un buon successo sia in Giappone che in occidente, quindi non è da escludere un ulteriore rinnovo. Crunchyroll Italia deve ancora confermare la trasmissione dei nuovi episodi.

E voi cosa ne pensate? Seguirete l'anime? Fatecelo sapere con un commento! Per maggiori informazioni sul'opera, invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di My Next Life as a Villainess.