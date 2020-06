My Next Life as a Villainess è stato rinnovato, la seconda stagione debutta nel 2021

Ottime notizie per tutti i fan delle commedie romantiche perché My Next Life As a Villainess: All Routes Lead to Doom!, l'anime di Silver Link conclusosi nella giornata di ieri, ha immediatamente ufficializzato il rinnovo per una seconda stagione tramite lo spot visibile qui sopra. La data di uscita dei nuovi episodi è stata fissata per il 2021.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Dopo aver battuto violentemente la testa, la figlia del duca Claes, Katarina, si ricorda improvvisamente della sua vita precedente, quella di una ragazza giapponese adolescente. Poco prima della sua morte prematura, la ragazza stava giocando a un videogioco... che era identico al mondo in cui si trova ora. La giovane è ora conosciuta infatti come Katarina Claes, l'antagonista del titolo in cui è finita, la quale ha sfruttato i suoi ricordi per braccare l'eroe dell'opera in tutti i modi possibili. Conoscendo tutti i possibili risultati del gioco, Katarina si rende però conto che ogni singolo percorso possibile termina con l'uccisione o l'esilio di Katarina! Per evitare una fine tanto catastrofica, la ragazza si ritrova costretta a sfruttare tutte le sue conoscenze sul gioco per avere la meglio".

L'anime è tratto dalla serie di light novel di Satoru Yamaguchi ed ha immediatamente riscosso una notevole popolarità anche in occidente, soprattutto grazie agli sforzi pubblicitari di Crunchyroll. La serie è attualmente disponibile anche in Italia.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan delle commedie romantiche poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'ultimo episodio di Kaguya-sama: Love is War 2, uno degli anime primaverili più apprezzati dai fan.