My Next Life as a Villainess: volti nuovi nel trailer della Stagione 2, in uscita a luglio

Il sito web ufficiale di My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!, l'anime di Silver Link tratto dall'omonima serie di romanzi di Satoru Yamaguchi e Nami Hidaka, ha recentemente mostrato il primo trailer dell'attesissima seconda stagione, che a quanto pare debutterà nel mese di luglio 2021.

Il teaser mostra alcuni volti nuovi che saranno sicuramente familiari ai lettori di manga e light novel, tra cui Geoffrey Stuart (interpretato da Takehito Koyasu), Susanna Randall (Sumire Uesaka), Ian Stuart (Yusuke Shirai) e Selena Burke (Yui Ogura). La prima stagione dell'anime, composta da 12 episodi e disponibile su Crunchyroll Italia, ha adattato i primi due Volumi della light novel su dieci disponibili, quindi possiamo aspettarci che questa seconda stagione si concluda con la trasposizione Volume 4.

Per quanto riguarda la produzione, Silver Link ha confermato il ritorno della maggior parte del cast ad esclusione del direttore della CGI e del compositore, reparti affidati rispettivamente a Yuki Kuribayashi e a Nichion. Il duo musicale Angela torna a comporre l'Opening, intitolata "Andante ni Koi o Shite!" (Fall in Love at Andante!), mentre Shouta Aoi compone l'Ending Theme "Give me love me". Per il momento Crunchyroll non ha confermato la distribuzione della Stagione 2.

