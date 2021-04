My Senpai Is Annoying, ufficiale: la commedia romantica di Doga Kobo ha una data d'uscita

Il 2021 è sempre più l'anno delle commedie romantiche. Dopo l'ottimo Ijiranaide, Nagatoro-san in onda su Crunchyroll e l'altrettanto apprezzato HigeHiro, sta per arrivare un'altra romcom dal grandissimo potenziale, intitolata My Senpai Is Annoying.

My Senpai Is Annoying è un manga romantico scritto da Shiro Manta e serializzato su Comic POOL, attualmente in fase di serializzazione con 7 Volumi pubblicati e più di un milione di copie in circolazione. Un adattamento anime curato da Doga Kobo è stato annunciato pochi mesi fa, e oggi lo studio ha confermato che la premiere dell'anime andrà in onda nell'ottobre del 2021.

Doga Kobo è quindi pronto per tornare in azione dopo l'ottimo lavoro svolto con Sing "Yesterday" for Me e Osamake, realizzando un'altra romcom da un solo cour. Nel caso in cui non conosceste l'opera, vi ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Igarashi Futaba è una giovane ed energica dipendente d'ufficio, che viene costantemente presa in giro dal suo senpai Takeda Harumi, un ragazzo che si diverte a trattarla come una bambina per via della sua statura. Riuscirà Futaba a gestire i suoi sentimenti, il suo lavoro e la sua vita privata? E cosa prova davvero per Harumi?".

E voi cosa ne pensate? Seguirete questa serie? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Doga Kobo sta anche lavorando sull'adattamento di un'altra commedia romantica in uscita nel 2021, ovvero l'ottimo Shikimori's Not Just a Cutie di Keigo Maki.