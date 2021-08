My Senpai Is Annoying debutta il 10 ottobre, trailer e dettagli sulla romcom di Doga Kobo

Lo studio d'animazione Doga Kobo ha recentemente pubblicato un nuovo trailer di My Senpai Is Annoying, l'adattamento anime della simpatica commedia romantica scritta e illustrata da Shiro Manta. Il video, visibile in calce all'articolo, svela in anteprima la sigla d'apertura, e conferma che l'anime debutterà il 9 ottobre 2021 (10 ottobre per il pubblico occidentale).

My Senpai Is Annoying è un manga romantico/slice of life serializzato sul web magazine Comic POOL di Ichijinsha dal 2017. L'opera conta 7 Volumi pubblicati in Giappone più un ottavo in arrivo il 28 settembre, e ha già superato il traguardo del milione di copie in circolazione. In Italia al momento il manga è inedito.

La storia segue le avventure della piccola ed energica Futaba Igarashi, una dipendente d'ufficio che viene costantemente presa in giro dal suo senpai Takeda Harumi per via della sua statura. Nonostante inizialmente lo trovi noioso, la ragazza inizia lentamente ad avvicinarsi ad Harumi, e con il tempo diventerà sempre più difficile trovare un modo per gestire amore, lavoro e vita di tutti i giorni.

My Senpai Is Annoying è l'ennesima commedia romantica del filone senpai/kohai iniziato nel 2020 con Uzaki-chan Want ot Hang Out, e proseguito nel 2021 con l'apprezzatissimo Ijiranaide Nagatoro-san. Al momento non è stato confermato se la serie verrà distribuita in occidente o meno.