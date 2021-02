My Senpai Is Annoying: primo trailer per l'anime dallo studio di Sing "Yesterday" for Me

My Senpai Is Annoying, il manga romantico di Shiro Manta pubblicato da Kodansha, riceverà presto un adattamento anime curato da Doga Kobo, studio responsabile per la trasposizione dell'ottimo Sing "Yesterday" for Me. La serie debutterà nel corso del 2021 e pochi minuti fa è stato mostrato a sorpresa il primo teaser trailer ufficiale.

Per chi non conoscesse l'opera, My Senpai Is Annoying è un manga romantico con componenti slice of life scritto e disegnato da Shiro Manta, serializzato dal 2017 e attualmente in corso con 6 Volumi pubblicati. La serie conta già un milione di copie in circolazione in Giappone, e la sinossi recita quanto segue: "Igarashi Futaba è una giovane ed energica dipendente d'ufficio, che viene costantemente presa in giro dal suo senpai Takeda Harumi, un ragazzo che si diverte a trattarla come una bambina per via della sua statura. Riuscirà Futaba a gestire i suoi sentimenti, il suo lavoro e la sua vita privata? E cosa prova davvero per Harumi?".

Ryota Itoh (Sing "Yesterday" for Me, Ping Pong, Aikatsu Stars!) dirige l'anime presso Doga Kobo (Sing "Yesterday" for Me, Love Lab), mentre Yoshimi Narita (Beet the Vandel Buster,) lavora sullo script con la supervisione dell'autore. Shigemitsu Abe (Killing Bites) è responsabile del character design, Takeshi Takadera (Yowamushi Pedal, RIN-NE) della direzione sonora e Hiroaki Tsutsumi (Dr. Stone, Children of the Whales) della composizione musicale. L'anime al momento non ha una data d'uscita, anche se lo studio ha suggerito più volte che la serie debutterà nel corso del 2021.

E voi cosa ne pensate? Seguirete quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che My Senpai Is Annoying non sarà l'unica romcom a debuttare nel 2021, visto che ad aprile vedrà finalmente la luce l'adattamento anime di Ijiranaide, Nagatoro-san.