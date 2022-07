My Stepmom's Daughter Is My Ex, da fidanzati a fratelli nel trailer dell'anime

Sul canale YouTube di Happinet Phantom Studios è stato rilasciato un secondo filmato promozionale dell’anime My Stepmom’s Daughter Is My Ex che immerge gli appassionati nelle atmosfere della serie che ha debuttato a luglio.

Il teaser trailer di My Stepmom’s Daughter Is My Ex mostra quanto accaduto nel corso della prima puntata dell’anime. Un tempo fidanzati, in seguito a una sfortunata coincidenza i due protagonisti si ritroveranno a condividere le stesse mura domestica in qualità di fratellastri. Riusciranno a non cadere nuovamente in amore per il bene della loro nuova famiglia, oppure questa strana situazione si rivelerà per loro un incubo?

La clip, anticipa anche la sigla finale della serie, “Futari Pinocchio” di Harmoe. Quella di apertura, “Deneb to Spica” verrà eseguita dal gruppo DIALOGUE+. My Stepmom’s Daughter Is My Ex ha fatto il suo debutto nel palinsesto estivo di Crunchyroll, in simulcast dal 12 luglio. Il cast principale di doppiatori include Rina Hidaka e Hiro Shimono nei panni di Yume Irido e Mizuto Irido.

L’anime è prodotto dallo studio d’animazione project No. 9 sotto la direzione di Shinsuke Yanagi. Deko Akao di Komi Can’t Communicate supervisiona e scrive le sceneggiature della serie. La serie è stata lanciata in formato cartaceo nel dicembre 2018 da Kadokawa.