My Stepmom's Daughter Is My Ex: trailer e informazioni per l'anime in uscita in estate

Il palinsesto anime estivo 2022 sarà bollente per via del debutto di My Stepmom’s Daughter Is My Ex. Dell’adattamento animato della serie di light novel firmate Kyosuke Kamishiro e Takayaki sono stati svelati il periodo di uscita e le informazioni su cast e staff.

Sul sito web ufficiale della serie di light novel, è stato condiviso un filmato promozionale in cui gli spettatori scoprono le premesse dell’opera. Mizuno è convinto di poter ricominciare da zero la propria vita dopo un’orripilante relazione avuta alle scuole medie. Tuttavia, la sua ex ragazza, Yume, frequenta il suo stesso liceo e per giunta diventa sua sorella, in quanto figlia della sua matrigna.

L’adattamento animato di My Stepmom’s Daughter Is My Ex debutterà nel mese di luglio 2022 e accompagnerà Classroom of the Elite 2 tra le uscite di Crunchyroll. La clip PV rivela e presenta in anteprima la sigla di apertura dell’anime, Deneb to Spica di DIALOGUE+. Tra i nuovi membri del voice cast originale, troviamo Ikumi Hasegawa, Nobuhiko Okamoto e Miyu Tomita rispettivamente nei panni di Akatsuki Minami, Kogure Kawanami e Isana Higashira.

Shinsuke Yanagi dirigerà l’anime presso lo studio d’animazione project No. 9. Deko Akao, responsabile di komi Can’t Communicate, supervisiona la sceneggiatura della serie, mentre Katsuyuki Sato firma il character design dei personaggi. My Stepmom’s Daughter Is My Ex arriverà in contemporanea con l’uscita estiva di My Isekai Life.