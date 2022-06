My Stepmom's Daughter Is My Ex, un nuovo trailer rivela la premiere

Al momento del reveal, era stato reso noto che l’anime My Stepmom’s Daughter Is My Ex sarebbe uscito nella stagione estiva. A distanza di qualche settimana, un secondo teaser ha precisato la data ufficiale della premiere dell’adattamento.

Attraverso un nuovo spot promozionale, è stato rivelato che My Stepmom’s Daughter Is My Ex debutterà sulle reti televisive giapponesi a partire dal 6 luglio. Già definito la romcom dell’estate, l’anime adatta la serie di light novel di Kyosuke Kamishiro e Takayaki.

La trama, racconta le vicende di Mizuno, pronto a ricominciare la sua vita dopo un’orribile relazione vissuta ai tempi delle scuole medie. Tuttavia, al liceo, incontra la sua ex e scopre per giunta che è ora la sua sorellastra. Per il bene della loro nuova famiglia, i due protagonisti recitano la parte dei fratelli e degli amici. Le cose, tra loro, non torneranno più come erano una volta? Per sopperire all’attesa, vi lasciamo agli anime Netflix da vedere a giugno 2022.

Il cast principale include Rino Hidaka e Hiro Shimono nei panni di Yume Irido e Mizuto Irido. Alla direzione dell’adattamento, realizzato dallo studio d’animazione Project No.9, è accreditato Shinsuke Yanagi. Deko Akao di Komi Can’t Communicate supervisiona e scrive le sceneggiature dell’anime. Katsuyuki Sato è invece il character designer della serie. La sigla di apertura, “Deneb e Spica”, verrà eseguita da DIALOGUE+. L’adattamento manga dei romanzi, ha fatto il suo debutto in patria nel 2018 con Kadokawa.