My Teen Romantic Comedy SNAFU: rivelato il periodo di uscita della stagione 3!

Si accorcia la distanza dall'attesissima stagione 3 di OreGairu, l'anime tratto dalla serie di romanzi di Wataru Watari. Anche noto in Italia come My Teen Romantic Comedy SNAFU, l'adattamento ha conquistato i fan grazie alla superba caratterizzazione del suo trio di protagonisti, composto da Hachiman Hikigaya, Yukino Yukinoshita e Yui Yuigahama.

Per chi non lo conoscesse, OreGairu segue le gesta di Hachiman, un ragazzo asociale e pragmatico la cui personalità lo spinge ad inimicarsi i suoi compagni di liceo. Costretto dalla sua insegnante Shizuka Hiratsuka ad unirsi ad un club per socializzare, Hachiman finisce per trovarsi fianco a fianco con Yukinoshita, la presidente del club di volontariato, e Yuigahama, una solare compagna di classe del protagonista.

La prima stagione dell'anime andò in onda nel 2013 e fu rinnovata dopo il buon successo riscosso in termini di streaming. La seconda stagione, pubblicata nel 2015, ottenne il plauso di critica e pubblico grazie alla qualità dei disegni e alla profondità dei dialoghi, ritenuti una spanna sopra quelli dei classici seinen/shojo.

Oggi, quattro anni dopo la messa in onda della stagione 2, è stato finalmente ufficializzato il periodo di uscita dei nuovi episodi. Secondo il tweet che potete osservare in calce all'articolo infatti, My Teen Romantic Comedy SNAFU tornerà nel corso del 2020.

Cosa ne pensate? Siete felici della notizia? Fatecelo sapere con un commento, mentre se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata a questa incredibile illustrazione curata dallo stesso disegnatore dell'anime.