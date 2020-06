My Teen Romantic Comedy: trapelata una nuova visual della terza stagione

Presto debutterà la terza e ultima stagione di My Teen Romantic Comedy SNAFU, che di recente si è svelata attraverso un nuovo poster promozionale. In origine, la serie sarebbe dovuta in onda nel mese di Aprile, per poi venire posticipata nel periodo estivo a causa della pandemia.

Sulle immagini, disponibili in calce all'articolo, campeggia il trio di eroine composto Yukino, Yui e Iroha, con un look finora inedito. E' possibile si tratti di una scelta estemporanea - spesso il materiale promozionale segue questa logica - che quindi non vedremo all'interno della terza stagione.

My Teen Romantic Comedy debutterà in Giappone il 9 Luglio, con la Sentai Filmworks che ha concesso la licenza della stagione per un adattamento in lingua in inglese. Per il momento non sono state annunciate le piattaforme di streaming presso cui sarà possibile guardare la serie animata.

Abbiamo però una certezza per ciò che riguarda il cast e lo staff che ha realizzato l'anime, entrambi sono ritorno dalla precedente stagione. La terza iterazione di My Teen Romantic Comedy si comporrà di 12 episodi in totale, trasponendo i volumi finali della serie originale di light novel scritta da Watary Watari e Ponkan 8.

