My TYRANO: la pellicola tratta dai libri della serie Tyrannosaurus si mostra in un trailer

Nel corso di questi ultimi giorni, la compagnia Media Castle con sede in Corea del Sud ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a My TYRANO, adattamento film animato tratto dai libri per bambini della serie Tyrannosaurus scritti da Tatsuya Miyanishi.

Il film My TYRANO (Annyeong, Tyrano: Yeong-wonhi, Hamkke o Hello Tyranno: Together Forever) sarà diretto da Kobun Shizuno (occupatosi della trilogia delle pellicole animate di Godzilla e di alcuni film del franchise Detective Conan), il tutto affiancato da Tezuka, posto a capo della produzione. La pellicola animata uscirà nelle sale della Corea del Sud il 14 agosto, con Media Castle, Korea Investment Partners e Beijing Resolution occupatesi di finanziarne la produzione. Qui di seguito potete leggere la breve sinossi dell'opera scritta da Variety:

"My TYRANO narra l'avventura e la storia d'amore tra un tirannosauro maschio che appare aggressivo a un primo sguardo ma che in realtà non ha mai ucciso nessuno e uno pteranodonte femmina."

Da quanto Miyanishi ha iniziato la serializzazione dei vari libri del franchise Tyrannosaurus nell'ormai lontano 2003, sono state vendute un totale di due milioni di copie. I libri hanno poi portato alla creazione del film You Are Umasou, targato 2010, il quale è riuscito a ottenere il massimo punteggio di soddisfazione del pubblico sul servizio Pia, nonché un punteggio elevato di 4,22 su Yahoo! Recensioni di Movies Japan. Inoltre, nel 2015 è stato realizzato un secondo film, Anata o Zutto Aishiteru, giunto nelle sale nipponiche il 6 giugno. I libri hanno anche ispirato Miyanishi Tatsuya Gekijō: Omae Umasou da na, serie di cortometraggi anime andati in onda nel 2010.