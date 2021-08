My Villain Academia: il nuovo arco piacerà molto secondo il doppiatore di Shigaraki

È da tempo che i fan di My Hero Academia attendevano l'arco narrativo che sta per giungere in TV. Dalla prossima settimana comincerà la storia di Tomura Shigaraki e del suo gruppetto, l'Unione dei Villain, sparita da molto tempo dai radar. Il fermento sembra essere ovunque, anche tra i doppiatori che hanno prestato la voce a questi personaggi.

Archiviato My Hero Academia 5x19, Tomura Shigaraki e soci torneranno per una storia che li vedrà protagonisti. Finalmente i villain tornano alla ribalta in My Hero Academia con un arco tutto dedicato a loro, e ciò non ha potuto non far piacere alla voce del cattivo principale. Koki Uchiyama ha commentato l'arrivo di My Villain Academia, rivelando anche qualche curiosità sul suo ruolo e qualche avvenimento futuro.

"Quando l'anime di My Hero Academia cominciò, scherzosamente dissi a tutti 'tifate per villain, perché daranno il loro meglio per distruggere gli eroi'. Ma non avrei mai immaginato che avrebbero ricevuto un arco narrativo fantastico tutto per loro. Anche i misteri che ruotano intorno a Shigaraki saranno svelati. La prima volta che l'ho letto ero scioccato ed esprimere tutto tramite il mio doppiaggio è stata una missione ardua, ma in qualche modo sono riuscito a farcela. Sono sicuro che tutti i fan ameranno questo nuovo capitolo, ma penso anche che coloro che inizieranno a guardare l'anime adesso vedranno l'interesse stuzzicato da questo nuovo tono".

Tante speranze quindi da parte del doppiatore di Shigaraki per il prossimo arco di My Hero Academia.