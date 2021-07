My Villain Academia: Himiko Toga si prepara con uno strepitoso cosplay di Blood Raven

Conclusa la fase scolastica per gli studenti di My Hero Academia, è giunto il momento di fare di nuovo addestramento sul campo. Mentre Deku, Todoroki e Bakugo sono entrati in collaborazione con l'agenzia di Endeavor, Uraraka e Tsuyu saranno protagoniste del prossimo episodio di My Hero Academia, il 16 della quinta stagione.

Archiviata questa fase però sarà il turno di un arco narrativo molto diverso dal solito. Denominato "My Villain Academia", dal nome si intuisce che saranno i cattivi di My Hero Academia i principali protagonisti. E tra questi naturalmente c'è anche Himiko Toga, la liceale assassina che tornerà quindi a mostrarsi dopo una lunga assenza dagli schermi.

La cosplayer Blood Raven, che vi abbiamo già mostrato in passato col suo cosplay di Power da Chainsaw Man, ha deciso di omaggiare proprio il personaggio nella sua fase di My Villain Academia prendendo ispirazione da una pagina disegnata da Kohei Horikoshi. Il cosplay di Himiko Toga da My Hero Academia risulta essere quindi particolarmente fedele a quell'immagine, dove la liceale ha un sorriso molto largo ed è circondata da catene e neon viola.

Altre foto invece lasciano spazio al suo costume da assassina e al panorama urbano in cui si è calata alla perfezione. Un cosplay di Himiko Toga davvero ottimo e che mostra più volti dello stesso personaggio.