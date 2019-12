MyAnimeList inizia le pubblicazioni ufficiali: arrivano le scan gratuite sul noto database

Giovedì 19 dicembre 2019 è stata una giornata storica per chi sfrutta scan: Mangastream chiude, Jaimini's Box si rifiuta di proseguire con le serie di Weekly Shonen Jump. In questo panorama in cui le alternative illegali si riducono, arriva però un noto database, MyAnimeList, ad aiutare chi preferisce le scan ufficiali.

Noto per la sua caratteristica di essere un database completo sia sul fronte dei manga che degli anime, MyAnimeList ha lanciato quest'oggi una nuova fase del suo progetto. Sulla piattaforma è infatti apparsa una sezione dedicata alla lettura online dove sono stati aggiunti cinque manga disponibili gratuitamente: Somali and the Forest Spirit, Baki, Ousama Game, The Tenth Prism e Ravelli's Defiant Bride.

I manga inseriti su MyAnimeList per il momento vedono i primi due capitoli disponibili gratis, mentre i restanti saranno aggiunti col tempo ma con tempistiche non ancora definite. Il servizio riprende i manga di diverse case editrici inglesi, come la North Star Production che si occupa di Somali and the Forest Spirit, oppure Crunchyroll per The Tenth Prism e Media Do per Baki. Il catalogo si amplierà man mano e probabilmente raccoglierà, per il pubblico non giapponese, titoli provenienti da ogni casa editrice.

Il passaggio da una situazione completamente illegale a una legale sembra essere sempre più netto, in attesa che tutti i produttori facciano ulteriori passi in avanti. Sfrutterete questo nuovo servizio di MyAnimeList?