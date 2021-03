Nacht continua a stupire: Black Clover 285 presenta la nuova Union Mode del vice capitano

Pur essendo stato un personaggio praticamente sconosciuto fino a qualche volume fa, Nacht sta rubando la scena ai protagonisti di Black Clover. Il vice capitano del Toro Nero ha praticamente orchestrato tutto ciò che sta succedendo nel manga e si è lanciato in prima linea senza farsi scrupoli.

Mentre all'esterno del castello di Spade Luck sta combattendo i diavoli insieme agli altri membri del Toro Nero, è all'interno della struttura che si sta consumando la battaglia più difficile. Abbiamo visto in Black Clover l'evocazione dei primi demoni di primo livello dall'altro mondo, una coppia di gemelli che ha dei poteri che vanno oltre ogni immaginazione.

Nel capitolo 285 di Black Clover Nacht è costretto a tirare fuori una nuova tecnica per riuscire a tenere a bada le due figure, mentre Jack lo Squartatore si occupa di Dante. Per allontanare le due creature demoniache, Nacht sfrutta la forma Devil Union Mode: Gallus, trasportando se stesso e i demoni in un altro luogo.

Sfruttando la forma nuova più quelle già viste, Nacht sta tenendo a bada i due mostri e la loro magia. Sembra però che il tempo stia per scadere per il vice capitano del Toro Nero, mentre a breve conosceremo il passato di Nacht in Black Clover.