Nacht non è chi sembra: la verità in Black Clover 285 sul vice capitano del Toro Nero

Mentre gli spettatori dell'anime di Black Clover ancora devono assistere all'arrivo di Nacht, i lettori del manga di Yuki Tabata possono vantare questa conoscenza ormai da diversi mesi. Il vice capitano del Toro Nero era stato menzionato più volte nel corso del tempo ma non era mai apparso di persona davanti ai protagonisti.

Di lui quindi sappiamo ben poco, ma il capitolo 285 di Black Clover sembra voler iniziare a gettare luce sul suo passato. Su di lui erano già state ipotizzate alcune teorie, in particolare grazie al luogo in cui si è svolto l'allenamento di Asta per controllare il demone, dove si intravedevano alcune fotografie ormai vecchie e rovinate.

Nelle ultime pagine del capitolo di recente pubblicazione su MangaPlus, Nacht si è mostrato però come un ragazzo dal brutto atteggiamento, con capelli biondi e fortemente scontroso. Una figura completamente diversa da quella che conosciamo, mentre il fratello Morgen è in realtà identico al Nacht che abbiamo visto in Black Clover finora.

I due gemelli saranno, insieme a Yami Sukehiro, al centro di un mini arco narrativo che ci porterà a conoscere meglio il vice capitano del Toro Nero. Ciò potrebbe concludersi anche con la morte del ragazzo, che al momento sta affrontando due diavoli di alto rango.