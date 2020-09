Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra: un annuncio settimana prossima, che sia un remake?

Alle spalle del clamoroso successo di Neon Genesis Evangelion, il regista Hideaki Anno aveva già lasciato il segno con Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra. Lo splendida serie animata, ispirata tra l'altro a uno dei romanzi di Jules Verne, è uno dei capisaldi del settore che ha avuto modo di farsi apprezzare anche in occidente.

Lo scorso aprile il franchise ha compiuto 30 anni dal suo debutto, evento che abbiamo deciso di festeggiare con uno speciale di approfondimento su Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra. Pare tuttavia che i festeggiamenti per l'anime non siano ancora finiti, in quanto nella giornata di ieri un cinguettio su Twitter ha avuto modo di far discutere la community.

Nei primi mesi di questo 2020 il franchise si è rinnovato attraverso un nuovo profilo social, aperto in occasione dei 30 anni dell'opera, che tuttavia non ha riservato piacevoli sorprese fino a ieri. Con un tweet improvviso, il profilo in questione ha richiamato le attenzioni dei fan per invitare il suo pubblico a restare sintonizzati in quanto la prossima settimana sarà svelato un nuovo annuncio. Non è stato chiarito che tipo di annuncio sarà trattato, se un nuovo merchandising, una collaborazione o un progetto più ambizioso come una serie televisiva. Vi invitiamo comunque a rimanere aggiornati tra le nostre pagine per non perdervi eventuali novità.

E voi, invece, cosa vi aspettate? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.