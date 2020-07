Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra, l'eroina risplende in un impressionante cosplay

A trent'anni dall'uscita di Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra, il capolavoro di Hideaki Anno continua ad entusiasmare ancora migliaia di appassionati in tutto il mondo. Merito di questo straordinario successo è dovuto soprattutto all'atmosfera dell'anime e ai personaggi dell'opera, caratterizzati e studiati con cura.

Su tutti, dunque, spicca proprio l'eroina della serie televisiva, Nadia, che in coda alla testardaggine è riuscita ad affrontare un'avventura senza eguali e all'insegna della mitologia. Ad ogni modo, potete riscoprire l'iconica serie nel nostro speciale di approfondimento su Nadia: il mistero della pietra azzurra pubblicato in occasione del 30° anniversario del franchise.

Ad ogni modo, proprio in onore dell'opera sopracitata, una cosplayer, una certa magictake, ha voluto dedicare la propria ultima interpretazione di un personaggio all'iconica protagonista. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è a dir poco impressionante, con una fedeltà quasi assoluta che sembra portare la stessa eroina direttamente in vita.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi, inoltre, che Yamato Video ha annunciato una nuova edizione dell'anime, seppur non è stata ancora rilasciata una finestra di lancio dell'home video. E voi, invece, cosa ne pensate di questo straordinario cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro sottostante. Ma a proposito del franchise, conoscevate queste 5 curiosità su Nadia?