Nadia: Il mistero della Pietra Azzurra, iniziano i preparativi per il 30° anniversario

Nadia: Il mistero della Pietra Azzurra è stato un anime creato da Hideaki Anno e pubblicato 30 anni fa in Giappone e poco meno in Italia. Ma ancora oggi questa storia è ricordata da tanti fan come dimostrano i cosplay su Nadia recenti. E in occasione dei 30 anni di Nadia la produzione nipponica non poteva esimersi dal festeggiare la sua creazione.

I 39 episodi di Nadia debuttarono ad aprile 1990 e furono trasmessi fino al marzo 1991 e questi saranno festeggiati nel 2021 con una mostra speciale. Nell'allestimento saranno previsti materiali inediti e conosciuti sulla produzione della serie, incluse key animation, disegni, le fonti per il character design, cels, sfondi e tanto altro ancora.

Per ora non ci sono state ulteriori informazioni sulle date e il luogo in cui ci sarà questa mostra che saranno comunicati in seguito, probabilmente per conoscere l'evoluzione della pandemia in Giappone. Ma è in arrivo anche un cofanetto speciale dedicato all'anime di Nadia: Il mistero della Pietra Azzurra. In Giappone infatti il 16 dicembre 2020 sarà pubblicato lo Standard Edition Bly-ray box, contenente le stesse cose del set prodotto nel 2011, a un prezzo di 22.000 yen (circa 180 euro).

L'opening italiana di Nadia figura nella nostra classifica delle migliori canzoni di Cristina d'Avena nel mondo degli anime.