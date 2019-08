Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra, novità in arrivo da Yamato Video?

La genialità di un regista come Hideaki Anno non scese come un fulmine direttamente sul suo capolavoro più grande, ovvero Neon Genesis Evangelion. La sua attività come director non ebbe quell'esplosione necessaria a renderlo famoso se non grazie alla direzione di uno degli anime che ha fatto una sua storia, Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra.

Già da molto tempo, forse anni, si vociferava un ritorno sul mercato dell'amatissima serie che si incentrava sulle avventure di Nadia e Jean, i due giovani ragazzi alle prese con alcuni dei misteri universali, complici di una psicologia ancora decisamente attuale. Una storia sensazionale, commovente, che non manca di quelle caratteristiche intrinseche della mente umana a cui Anno ci ha abituati ormai da diversi anni a questa parte, soprattutto ora che siamo in prossimità della sua ultima fatica, il travagliato Evangelion 3.0+1.0.

Per questo motivo, non può che fare piacere questa presa di posizione da parte di Yamato Video, editore dei diritti dell'omonima serie, che con un criptico messaggio postato sul proprio canale Facebook, che potete leggere in fondo a questa notizia, lascia presagire un imminente annuncio sulla mitologica opera di fantascienza. Non ci resta che aspettare novità, ma pare che il tempo del silenzio sia ormai prossimo alla fine.

Ovviamente non mancheremo di tenervi aggiornati qualora arrivassero importanti novità in merito all'argomento, approfittandone per rimandarvi alla nostra Recensione di Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra per ripassare gli avvenimenti più importanti in attesa della nuova edizione home video tutta italiana. E voi, invece, non vedete l'ora di poter avere tra le mani il nuovo e primo Blu Ray della misteriosa saga?