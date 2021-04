Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra, un nuovo doppiaggio imminente?

Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra, anime prodotto dallo studio Gainax e diretto da un giovane Hideaki Anno, potrebbe presto ripresentarsi in Italia con nuove voci.

L'opera vide la luce negli anni '90 e racconta una storia, ispirata ai romanzi di Jules Verne, che vede come protagonisti una ragazza acrobata di un circo ed il giovane Jean amante dell'ingegneria. Presto i due si trovano a dover salire a bordo di un sottomarino ed a vivere incredibili avventure alla scoperta dei misteri del mondo.

L'anime venne trasmesso in Italia fin dal 1991 e recentemente molti appassionati hanno avuto la possibilità di riguardare i 39 episodi che lo compongono grazie ad Amazon Prime Video che lo ha reso disponibile sulla propria piattaforma con doppiaggio italiano.

Una dichiarazione di Fabrizio Mazzotta, di cui possiamo ricordare la direzione del doppiaggio di Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, ha lasciato intendere che potrebbe essere al lavoro su una nuova versione di Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra. Il post Facebook in questione è riportato in calce alla news ed in esso l'autore dello stesso fa notare quanto sia ardua l'impresa di rinnovare il doppiaggio di un prodotto, allegato inoltre vi è proprio un'immagine della prima serie televisiva diretta da Anno.

Voi cosa ne pensate? Sareste pronti ad ascoltare nuove voci e dialoghi nel classico di Gainax? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

Infine si ricorda che nel 2021 si festeggiano i trent'anni di Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra e che i preparativi sono già iniziati.