Nadia e il mistero della pietra azzurra: arriva l'edizione speciale italiana per i 30 anni

Ci sono diversi capolavori degli anni '90 che non sono scomparsi dalla mente dei fan. E oltre Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno si rese famoso anche per Nadia e il mistero della pietra azzurra, uno degli anime fondamentali di quel periodo. Ancora oggi il lungo viaggio di Nadia è celebrato, specie in vista del trentennale.

In Giappone Nadia e il mistero della pietra azzurra ha festeggiato 30 anni, mentre l'Italia lo festeggia quest'anno. Nel nostro paese debuttò infatti nel 1991, con i 39 episodi che furono trasmessi in pochi mesi. Proprio per questo Yamato Video si è attivata per proporre un prodotto nuovo di zecca.

Sullo store online di Yamato Video è possibile preordinare la limited edition per il 30° anniversario di Nadia Il Mistero della Pietra Azzurra in blu-ray. Questa versione deluxe sarà disponibile il 22 gennaio 2022 al costo di 140€ IVA compresa senza sconti applicati. Già dalla copertina si può pregustare la storia di Nadia e Jean, con un'illustrazione ricca di elementi tra meccanismi e cianfrusaglie.

Un bel modo per recuperare questa storia, mentre in Giappone è stata preparata una mostra per Nadia e il Mistero della Pietra Azzurra, sempre per festeggiare il 30ennale della serie.