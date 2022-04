Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra, la serie di Hideaki Anno verrà adattata in 4K.

Qualche nostro lettore più anziano si ricorderà dell'anime Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra, prima opera che ha visto alla regia Hideaki Anno, papà di Evangelion. Nadia ha esordito nel 1990 in Giappone, per poi approdare in Italia nel 1991 grazie alle reti Mediaset.

Per i 30 anni di Nadia è arrivata un'edizione speciale italiana dei blu-ray della serie, contenente tutti e 39 gli episodi che la compongono. La storia è ambientata nel XIX secolo, e la protagonista è appunto Nadia, giovane acrobata di un circo. Durante l'Esposizione Universale di Parigi, l'incontro con l'inventore Jean cambierà il destino della ragazza, e la porterà ad intraprendere un lungo viaggio alla ricerca della pietra azzurra che le è stata sottratta.

La GKids, distributore di serie e film animati negli Stati Uniti, ha deciso di distribuire per la prima volta Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra in risoluzione 4K. Molti appassionati potranno quindi scoprire la prima serie diretta da Anno in altissima risoluzione, che ha sicuramente forgiato il regista giapponese per i suoi capolavori futuri.

Hideaki Anno, prima di dirigere Nadia, ha collaborato anche con Hayao Miyazaki per il film Nausicaa e la Valle del Vento nei primi anni '80. Sicuramente la formazione dietro alla mente di Evangelion è stata di prim'ordine, e quindi consigliamo a tutti di dare una possibilità a Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra.

Vi lasciamo alla mostra dedicata ai 30 anni di Nadia.