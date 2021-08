Nadia: il mistero della Pietra Azzurra, torna la mostra dedicata ai 30 anni della serie

Mentre la maggior parte della community appassionata del lavoro di Hideaki Anno discute del suo ultimo capolavoro, Evangelion 3.0 + 1.0 che chiude la tetralogia Rebuild, un'altra celebre opera del regista, Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra, tornerà presto con la speciale mostra organizzata per i 30 anni dalla prima pubblicazione della serie.

Come era stato anticipato già nel maggio del 2020, l'esibizione conterrà materiali inediti, mai mostrati prima, e inerenti sia al concept originale, che al risultato finale visto da moltissimi spettatori nei primi anni '90. È stato infatti specificato che ci saranno circa 400 artwork, tra storyboard, studi sui diversi personaggi e bozzetti del character designer Yoshiyuki Sadamoto e dell'animatore Mahiro Maeda, oltre a appunti e promemoria dello stesso Hideaki Anno.

Ad arricchire il tutto ci saranno anche degli stand acrilici dedicati ai protagonisti, portachiavi, riproduzioni di alcuni oggetti visti nella serie, tra cui particolarità culinarie. In calce potete trovare delle immagini riguardanti i disegni preparatori per Jean e Nadia, una simpatica illustrazione di Nadia con il piccolo King, e la key visual per i 30 anni della serie. I biglietti vanno da un prezzo base di circa 11 fino ad un massimo di 14 euro.

Per concludere vi lasciamo ad un fantastico cosplay dedicato alla protagonista Nadia, e vi lasciamo a 5 curiosità riguardanti l'opera di Hideaki Anno.