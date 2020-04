Nadia il mistero della pietra azzurra: Yamato Video anticipa una nuova edizione?

"Maggio 2020 - l'etere si ricolorerà di azzurro a trent'anni dalla creazione di un capolavoro assoluto!", con queste parole il profilo Facebook di Yamato Video ha recentemente confermato il tanto atteso ritorno di Nadia - il Mistero della Pietra Azzurra, il grande classico degli anni '90 realizzato da Studio Gainax e Hideaki Anno.

In calce potete dare un'occhiata al post ufficiale dell'azienda, in cui non è stata tuttavia confermata l'entità di questo "ritorno". Secondo le prime voci si dovrebbe trattare di una nuova messa in onda, in linea con quanto accaduto pochi mesi fa con Orange Road, ma rimane aperta la possibilità di una nuova edizione home video.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Jean, un simpatico tredicenne col chiodo fisso delle invenzioni, è giunto a Parigi per mostrare il suo aereo all’Esposizione Universale. Mentre collauda la macchina con lo zio vede passare Nadia, un'acrobata del circo tredicenne, s’innamora di lei a prima vista e le va dietro. La ragazza è inseguita da un trio di loschi figuri che vogliono una pietra azzurra in suo possesso e Jean cavallerescamente decide di aiutarla. La cosa gli porterà molti guai tanto che, dopo qualche inseguimento, si ritroverà con lei in mezzo all’Oceano a bordo di uno dei suoi aerei andato in avaria".

