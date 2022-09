Nagabe (autore di The Girl from the Other Side) ospite a Lucca Comics per J-POP

Negli anni scorsi, J-POP ha stretto un sodalizio molto importante con Nagabe, autore di The Girl from the Other Side ma non solo. La casa editrice nostrana infatti ha sviscerato tutto ciò che l'autore ha prodotto in tutta la sua carriera, portandola in Italia. Una delle più recenti è Monotone Blue, raccolta di storie brevi.

Per celebrare questo sodalizio molto importante, Nagabe sarà ospite di J-POP a Lucca Comics and Games 2022. L'annuncio è arrivato proprio durante la presentazione degli ospiti della fiera, sul palcoscenico toscano. Nagabe arriva in Italia dopo la sfortunata edizione del Romics che fu mozzata a causa del Covid-19 nel 2020, dove l'autore doveva essere presente fisicamente.

Nagabe - il cui nome all'anagrafe è sconosciuto - è un mangaka classe 93 che ha pubblicato il suo primo volume nel 2013, Buchou wa Onee. Ma è con The Girl from the Other Side - Siúil, a Rún - del 2015 che ottiene la popolarità. Nel mentre, ha pubblicato tanti volumi unici come Wizdoms, Love from the Other Side e appunto Monotone Blue, tutti editi anche nel nostro paese. Non sono note per ora le modalità d'incontro con l'autore e i giorni di disponibilità, che verranno comunicati in seguito dalla casa editrice.

Per l'occasione, Nagabe ha disegnato uno shikishi per celebrare l'evento, pubblicato sui social di J-POP.