Nagatoro riceverà un importante annuncio il prossimo 8 luglio, anime in arrivo?

Finalmente ci siamo. Pochi giorni fa, la casa editrice giapponese Kodansha ha affermato che un importantissimo annuncio riguardante il famoso manga Ijiranaide, Nagatoro-san! (Per favore non bullizzarmi, Nagatoro!) sarà incluso nelle pagine del prossimo numero di Weekly Shonen Magazine, in uscita l'8 luglio 2020.

Come potete vedere in calce alcuni insider parlano con certezza di un adattamento anime, ipotesi altamente probabile considerando che pochi mesi fa è stato confermato anche quello di Uzaki-chan, un altro manga ecchi a tinte comedy ispirato proprio all'opera di Nanashi. Nagatoro è, al momento, il manga ecchi più letto al mondo, con milioni di fan anche tra il pubblico occidentale.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Un timido studente al secondo anno delle scuole superiori incontra una ragazza di prima, Nagatoro, che dopo averlo visto in disparte in biblioteca inizia a bullizzarlo con le sue amiche, riducendolo in lacrime. Divertita, la ragazza continua ad assillare giornalmente il suo "senpai" con battute e insulti, seguendolo persino durante la strada che porta alla scuola. Con il passare delle settimane però, la ragazza inizia ad addolcirsi sempre di più e il ragazzo, al contrario, inizia a mostrare un carattere sempre più deciso. Col progredire delle vicende il comportamento di entrambi cambia, ed inizia sbocciare qualcos'altro".

La serializzazione è iniziata nel 2017 e ad oggi sono stati pubblicati 63 capitoli e 7 Volumi, con un ottavo in uscita il prossimo il 9 luglio 2020. Attualmente, Nagatoro è l'ottavo manga più popolare secondo gli utenti Reddit.