Nagatoro: svelato il numero esatto di episodi dell'anime, manga vicino al climax?

Due ottime notizie per tutti i fan di Ijiranaide, Nagatoro-san, la romcom di Nanashi divenuta da ormai qualche mese una delle più lette in assoluto dal pubblico occidentale. La prima è che l'anime arriverà in Italia il 10 aprile su Crunchyroll, mentre la seconda è che il manga sembra essere prossimo a grandi sviluppi.

Per quanto riguarda l'anime, Crunchyroll Italia ha acquisito i diritti per la distribuzione in simulcast e pubblicherà gli episodi settimanalmente dal 10 dal mese corrente al 12 giugno 2021, data in cui sarà trasmesso il dodicesimo e ultimo episodio. La prima stagione infatti sarà composta da un solo cour, e dovrebbe adattare i primi 6 Volumi.

I capitoli del manga invece continueranno a essere pubblicati a cadenza bisettimanale, con l'uscita del Volume 11 attesa per il mese di luglio. L'autore Nanashi ha recentemente tardato la pubblicazione del capitolo 80 di una settimana, affermando che si tratta di un "capitolo che ha richiesto più lavoro del solito" e suggerendo importanti sviluppi nel rapporto tra i protagonisti. Non è ancora chiaro se la lunghezza del capitolo in questione sarà la stessa dei precedenti o meno.

Tornando all'anime, vi ricordiamo che lo scorso 16 marzo TMS Entertainment ha pubblicato l'ultimo trailer della prima stagione. Per altre novità Crunchyroll, vi consigliamo di dare un'occhiata al folto palinsesto primaverile.