Naka no Hito Genome [Jikkyōchū]: l'anime partirà nella stagione estiva

La stagione estiva è alle porte, con tanti manga ai nastri di partenza in attesa che alcuni dei titoli più blasonati di questi mesi si concludano per lasciar loro spazio. Il prossimo palinsesto sarà molto ricco con serie come Dr. Stone di Crunchyroll ma ora si aggiunge una new entry agli anime in partenza a luglio, Naka no Hito Genome [Jikkyōchū].

Il sito ufficiale dell'adattamento animato del manga di Osora, Naka no Hito Genome [Jikkyōchū], ha svelato lo scorso sabato che l'anime debutterà nella prossima stagione estiva. Più precisamente, la data della messa in onda del primo episodio è stata fissata per il 7 luglio alle ore 22:00 su AT-X, a cui poi seguiranno altre trasmissioni su Tokyo MX, KBS Kyoto, Sun TV e BS11. Inoltre, Naka no Hito Genome [Jikkyōchū] sarà trasmesso anche in streaming su d Anime Store ed Abema TV.

La serie sarà direttà da Shin Oonuma (Fate/kaleid liner Prisma Illya) con una produzione delle animazioni allo studio SILVER LINK. Kento Shimoyama (Death March, Bleach) si occuperà della sceneggiatura. Mizuki Takahashi invece sarà la character designer. Junichi Satou of fhána comporrà la musica. L'opening sarà interpretata da Tasuku Hatanaka e si intitolerà "not GAME", mentre fhána si occuperà anche dell'ending con "Boku wo Mitsukete" (Trovare me stesso).

Akatsuki Iride e altri sette streamer, dopo aver trovato un contenuto segreto nel videogioco a cui stavano giocando, si risvegliano in un mondo misterioso del gioco free Naka no Hito Genome. Ora saranno costretti a competere duramente e mettere in gioco la propria vita. La serie è tratta dall'omonimo manga di Osora, pubblicato su pixiv dal 27 ottobre 2014.