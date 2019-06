Naka no Hito Genome: ecco Trailer e Key Visual dell'attesissimo anime estivo

L'adattamento anime di Naka no Hito Genome sta finalmente per arrivare negli schermi di tutti gli appassionati, per la felicità degli ammiratori dell'opera di Osora. Il manga è un mix tra uno shonen e un isekai, ed ha velocemente conquistato l'interesse di una larga fetta di pubblico in Giappone.

La trama di Naka no Hito Genome seguirà l'avventura di otto teenager, trasportati contro la loro volontà all'interno di un bizzarro videogioco. Il protagonista, Iride Akatsuki, è uno streamer di successo e dovrà collaborare con i suoi nuovi sette compagni seguendo le istruzioni di un misterioso uomo travestito con una maschera da alpaca. L'obiettivo del "gioco" sarà quelli di superare varie prove lavorando insieme, recuperando così uno speciale oggetto che consentirà al gruppo di tornare a casa sano e salvo.

Il manga ha debuttato nel 2014 ed è arrivato attualmente all'ottavo volume; dunque la prima stagione dovrebbe adattare, secondo le indiscrezioni, circa la metà dei capitoli disponibili. Naka no Hito Genome è stato apprezzato in Giappone per via dell'originalità con cui è stato approcciato il genere isekai, è quindi normale che ci si aspettino grandi risultati anche dall'adattamento anime.

Recentemente è stato diffuso in rete il primo trailer, che potete vedere qui in alto, insieme ad una nuova key visual reperibile in calce. Come già riportato la data di uscita del primo episodio è attesa per il 7 luglio su su Tokyo MX, KBS Kyoto, Sun TV e BS11.