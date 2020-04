Nami affascina i fan nel nuovo cosplay di ONE PIECE

È sempre difficile replicare nel mondo reale le caratteristiche fisiche dei personaggi di ONE PIECE. Tra renne umanoidi, robot giganti e donne dal classico fisico a clessidra amato da Eiichiro Oda, bisogna avere un corpo particolare. Ma, se si hanno queste caratteristiche, è possibile preparare un cosplay perfetto sotto ogni aspetto.

Nami è sicuramente uno dei personaggi di ONE PIECE più amati dai fan grazie non solo al suo carattere ma in particolare per il fisico. La protagonista femminile dell'anime e manga di Eiichiro Oda è sempre protagonista di tanti cosplay come quello che abbiamo visto ieri preparato da Mimi-chan. Ci sono però anche altre modelle che osano vestire i panni della Gatta Ladra.

In questi giorni è diventato sicuramente virale il cosplay di Nami preparato da Misakicos, che potete vedere in calce con la foto proveniente dal suo account Twitter. Il fisico snello ben si presta a riprodurre il corpo di Nami, mentre spiccano ovviamente i lunghi capelli arancioni, insieme al piccolo Log Pose, e il costume verde che copre il seno. Avete apprezzato questo cosplay di ONE PIECE?

Un fan di ONE PIECE ha recentemente provato a capire quali sono stati i momenti chiave per la crescita del seno di Nami nell'anime.