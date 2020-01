Nami lascia bocca aperta i fan con l'ultima action figure a tema ONE PIECE

Nel capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, la piratessa per eccellenza non può essere soltanto che Nami, la navigatrice della ciurma di Cappello di Paglia. Il suo eccentrico carattere, misto a un character design particolarmente affascinante, è il sinonimo di una popolarità senza eguali.

Dopotutto, l'eroina di ONE PIECE è uno dei personaggi più amati dell'intera opera, merito soprattutto di un grande coraggio e di una sensualità invidiabile. Il successo di Nami è tale che Shuiesha ha annunciato l'arrivo di una light novel dedicata interamente al personaggio, raccontando qualcosa in più sul passato della navigatrice, fissato al debutto durante il mese di maggio. A tal proposito, vi ricordiamo che il romanzo in questione sarà interamente supervisionato da Oda in persona.

Ad ogni modo, KOL Studio ha recentemente annunciato il nuovo modellino in scala della compagnia dedicato a Nami, lo stesso che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia. Alta ben 38 cm, in scala 1 a 6, l'action figure in questione farà parte di una serie in edizione limitata, con soltanto 350 unità distribuite in tutto il mondo. La spedizione della statuetta è prevista intorno alla seconda parte del 2020, ma è possibile preordinarla sul sito ufficiale alla modica cifra di 262 euro, a cui si aggiungono eventuali spese di spedizione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa action figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto.