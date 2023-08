Nami ninja seducente in questo cosplay a tema ONE PIECE

Il mondo di ONE PIECE è parecchio vasto, e per raggiungere ogni isola c'è bisogno di diversi fattori. C'è la necessità di una ciurma salda e unita, ma anche con membri forti che possano tener testa alle varie intemperie; è necessaria anche la fortuna, per trovare le condizioni migliori; c'è bisogno di una varietà di ruoli a bordo della nave.

In questo modo, si potranno raggiungere anche i luoghi più affascinanti e cruciali dell'universo di ONE PIECE, come l'isola di Wano, terra dei samurai e dell'onore, bloccata da gigantesche cascate particolari che fanno da muro, in modo tale che soltanto in pochi possono pensare di scalare le pareti e addentrarsi all'interno e godersi quest'ambientazione ricca di cultura, misteri e tradizioni. Qui le vie dell'antico Giappone si fondono con gli elementi fantastici di ONE PIECE, come animali giganti e i Frutti del Diavolo.

Per raggiungerla però è necessario avere un ottimo navigatore, e Nami è una di questi. Protagonista di ONE PIECE da tempo immemore, arriva sull'isola di Wano dopo essere scappata da Whole Cake Island insieme a Rufy, Sanji, Chopper, Brook e Carrot. Qui, lei e i suoi compagni di ciurma si uniscono a una ribellione contro il regime oppressivo di Kaido e del suo braccio destro, Orochi. Nami, con la sua intelligenza e abilità di navigatrice, contribuisce alla lotta e all'elaborazione di strategie anche a Onigashima.

Ma prima, c'è bisogno di nascondersi per ottenere informazioni, e così si appresta a fare questo cosplay di Nami kunoichi seducente. Con il kimono blu preparato da Kinemon in maniera abbastanza sbarazzina, la navigatrice si addentra nelle tradizioni giapponesi, versando una tazza di sakè.