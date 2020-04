Nami di ONE PIECE cattura i fan con un cosplay sensuale

Nami ha spesso rubato non solo i portafogli e i tesori dei malcapitati ma anche il cuore di tanti fan di ONE PIECE. La protagonista femminile del manga e anime di Eiichiro Oda già conquistava orde di seguaci dell'opera prima del timeskip, ma grazie ai due anni passati, il suo fascino si è evoluto ulteriormente.

Per questo Nami è uno dei personaggi di ONE PIECE più rappresentati nei cosplay e, per realizzare ad hoc la ragazza, è necessaria anche una buona dose di sensualità. Sensualità che sembra avere Mimi-chan, cosplayer che sul suo account Twitter ha deciso di postare alcune foto dove veste i panni di Nami.

Come potete osservare in calce, la cosplayer ha pubblicato ben quattro foto dove ci concede di osservare il suo cosplay di Nami da diverse angolazioni. Prendendo spunto dalla Nami post timeskip di ONE PIECE, la vediamo con i lunghi capelli arancioni e il famoso costume verde con righe bianche. Non manca ovviamente di mettere in mostra il seno. Cosa ne pensate del travestimento di Mimi-chan?

Sono tanti i personaggi dell'opera a essere preda dei cosplay degli agguerriti fan: oltre a un altro travestimento dedicato a Nami di Kallisi_vamp, anche Carrot ha visto un cosplay dedicato recentemente.