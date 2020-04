Nami di ONE PIECE al centro di una gara di cosplay: qual è la più bella delle 5?

Nami è uno dei personaggi più seducenti e apprezzati di ONE PIECE. La ragazza è quindi al centro delle fantasie dei fan maschili mentre le cosplayer non perdono l'occasione per vestire i panni dell'eroina creata da Eiichiro Oda. Quest'oggi vi presentiamo ben cinque cosplay diventati noti nel web negli ultimi giorni, qual è il migliore?

Il primo che potete vedere in calce è la Nami di HaneAme, cosplayer che già era entrata nei panni della ragazza di ONE PIECE. Il suo cosplay è stato raccolto in un piccolo album di quattro foto dove replica tutta la sensualità della Nami post timeskip, con il classico top verde e bianco e il jeans attillato.

Segue poi la Nami realizzata da KitsuneKuma, cosplayer che ha postato tre foto diverse su Instagram. La prima è incentrata su una Nami in completo costume da bagno, sostituendo quindi il jeans con una mutandina verde. Nelle altre due foto invece si può ammirare la solita Nami non più in versione da spiaggia con tanto di Log Pose e accessori.

Torna nei panni di Nami anche Chamomile, che solo durante la notte ha postato un nuovo cosplay diventato in breve virale. Il video presente in calce mostra una Nami kunoichi come l'abbiamo vista a Wanokuni, con il kimono celeste adornato da alcuni fiori rosa.

La quarta cosplayer presentata è OniWish, che ha deciso di basare la sua Nami sul costume di Whole Cake Island. Diversamente dalle altre abbiamo quindi una Nami con abito bianco, che mette in risalto il prosperoso seno, e una gonna rossa.

Il quinto e ultimo cosplay di Nami è realizzato da Sammyscosplay, che ancora una volta ci porta a Wanokuni. O-Nami è accompagnata da altre realizzazioni del mondo di ONE PIECE della stessa cosplayer, ma quella che risalta di più è indubbiamente la ragazza dai capelli arancioni e vestita da kunoichi. In più, Sammyscosplay non manca di mostrare ai fan anche come sarebbe Nami senza kimono, facendosi ritrarre solo con intimo arancione.

Fan di ONE PIECE, quale di queste cinque Nami è la più bella?