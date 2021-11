Nami prende il posto di Zoro in ONE PIECE con questa fantastica immagine disegnata da Oda

Nella ciurma di cappello di paglia, ognuno ha il proprio ruolo e il proprio modo di combattere. C'è Rufy che è il capitano indiscusso, Zoro vice capitano e spadaccino, Nami la navigatrice che sfrutta il Clima Tact e così via tutti gli altri protagonisti di ONE PIECE. I ruoli non vengono scambiati nel tempo e ognuno rimane fedele al proprio stile.

E se invece Nami prendesse il posto di Zoro? È l'ultima pensata di Eiichiro Oda per il ONE PIECE Magazine volume 13, pronto a esordire in Giappone insieme all'ultimo capitolo del manga di Ace disegnato da Boichi. Come accade sempre in questa rivista collaterale dedicata solo al manga piratesco, Oda aggiunge bozze e illustrazioni uniche per divertire i fan.

In questo caso, la scelta è ricaduta su una Nami spadaccina e utilizzatrice dello stile a tre spade. L'illustrazione firmata da Oda è visibile in basso, con Nami vista dall'alto mentre affetta un fantoccio di paglia e con un abito unico, formato da un bikini nero e una lunga gonna rossa floreale con uno spacco sulla coscia destra. Una Nami certamente inedita per ONE PIECE e che potrebbe dire la sua in tante situazioni.

Chissà però se riuscirebbe a prendere il posto di Zoro nel suo attuale scontro a Onigashima.