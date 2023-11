Nami in riva al mare in questo cosplay di ONE PIECE post timeskip

Di personaggi importanti in ONE PIECE ce ne sono tanti. Ma quanto la ciurma di cappello di paglia ce ne sono davvero pochi. Rufy è sicuramente l'epicentro di questa storia portata avanti da Eiichiro Oda da venti e più anni, ma intorno c'è un gruppo senza il quale non potrebbe andare avanti, e non soltanto per questioni di forza.

Sicuramente la presenza di personaggi come Zoro e Jinbe è fondamentale per tenere a bada i nemici più infami e potenti del mondo di ONE PIECE, ma per arrivare a destinazione è anche necessario avere altri ruoli in ciurma. Franky e Usopp si occupano della nave e delle invenzioni, Chopper del lato medico, Sanji della cucina, ma il ruolo cardine sulla nave è quello di Nami. Senza la navigatrice, la ciurma non saprebbe in che direzione muoversi per seguire la rotta.

Nami ovviamente è anche un'abile combattente per la media di ONE PIECE, anche se spicca poco nella ciurma a causa di personaggi nettamente più forti di lei. Le sue capacità di combattimento sono limitate al Clima Tact che porta sempre con sé, un bastone in grado di generare effetti meteorologici come pioggia, nebbia, neve e fulmini, questi ultimi potenziati anche da Zeus. Dopo il timeskip, abbiamo trovato una Nami rinvigorita e più capace.

Ed è proprio questa versione della navigatrice a mostrarsi nel cosplay di Nami con il costume da bagno verde, i jeans e il Clima Tact. Sicuramente la presenza in spiaggia dà un tocco più estivo a questo cosplay a tema ONE PIECE. Dalla ciurma arriva anche questo cosplay di Nico Robin, dagli alleati invece questo cosplay di Boa Hancock.