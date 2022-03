Nami VS Kalifa nel rifacimento di ONE PIECE di Boichi: ecco la color di apertura

Nel corso degli ultimi anni, Boichi ha potuto dedicarsi ad alcuni progetti collaterali riguardanti uno dei suoi manga preferiti: ONE PIECE. Al mangaka coreano è stata data la possibilità dapprima di realizzare due capitoli remake, uno riguardante Zoro e uno riguardante Bibi, e poi l'adattamento della light novel di Ace.

Con quest'ultima conclusasi a inizio 2022 con il quarto e ultimo capitolo, Boichi è tornato a occuparsi dei capitoli remake. È stato rivelato nei giorni scorsi che ci sarà un capitolo con Nami VS Kalifa di 44 pagine che verrà pubblicato su ONE PIECE Magazine Volume 14 in uscita ad aprile. Questo rifacimento di quella fase della saga di Enies Lobby verrà aperta da alcune pagine a colori, come di consueto.

Ebbene, la redazione ha mostrato ufficialmente in anticipo le pagine a colori di Nami VS Kalifa disegnate da Boichi. Il mangaka ha dato ampio spazio alle due protagoniste della lotta, con Nami a sinistra e Kalifa a destra, mentre lo spazio in basso è occupato da Rufy e, in minor misura, da Zoro. Intorno non mancano poi di comparire gli altri mugiwara dell'arco narrativo, come Sanji, Chopper in forma mostruosa, Franky e Usopp con la maschera di Sogeking.

Il capitolo 411 sarà al centro di questo rifacimento a tema ONE PIECE, insieme ai capitoli successivi che porteranno a termine la battaglia tra le due donne.