Nana, clamorosa indiscrezione dalla Cina: annuncio importante a breve

Tra i titoli scomparsi dalla circolazione spicca senza alcun dubbio Nana, il gioiellino di Ai Yazawa in pausa a tempo indeterminato dal 2009 a causa di importanti problemi di salute che l'avevano allontanata dal lavoro. Oggi la sua salute sembra essere migliorata e qualche novità potrebbe trapelare a breve.

La travagliata storia di Nana attende una conclusione da ormai oltre un decennio, ovvero da quando l'autrice decise di interrompere la serializzazione per dedicarsi -giustamente- alla cura della propria salute. Eppure, in molti non sanno che il successo dell'opera fu tale che riuscì, nei primi anni 2000, a competere persino contro ONE PIECE di Eiichiro Oda.

Da allora, però, l'autrice ha lasciato appena sporadiche informazioni sul futuro della serie, silenzio che sembra essere destinato a breve. Dalla Cina, in particolar modo dal social di Weibo da cui provengono la stragrande dei leak in rete, è arrivata una clamorosa indiscrezione: Nana godrà di un importante annuncio a breve. La fonte non parla né della data dell'annuncio né tantomeno del contenuto, tuttavia possiamo ipotizzare lo scenario di un remake dell'anime, del ritorno del manga o, eventualmente, di entrambi i progetti per sponsorizzare la ripresa della serie.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni, o le prossime settimane, per tutte le conferme del caso che riporteremo, come sempre, tempestivamente tra le nostre pagine. E voi, invece, cosa ne pensate di questa indiscrezione, che aspettative avete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.