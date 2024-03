Nana Osaki prende vita un cosplay italiano, accattivante e ribelle

Icona ribelle, artista dal cuore libero e donna intraprendente: Nana Osaki ha catturato l'immaginazione dei fan con la sua storia avvincente, il design distintivo e il carattere indomabile. Protagonista di Nana, dimostra di avere una forza d'animo e al coltempo una vulnerabilità senza pari, che la rendono estremamente umana agli occhi del pubblico.

In questa serie, il destino gioca un ruolo fondamentale nelle vite dei protagonisti: casualmente sedute su due sedili vicini, le due Nana protagoniste prendono lo stesso treno e si dirigono verso la medesima meta, ma con in cuore obiettivi e ideali diversi. Successivamente, si ritroveranno nello stesso appartamento, con l'intento di prenderlo in affitto. Nonostante le sostanziali differenze caratteriali, stringono un legame sincero e duraturo. Mentre i fan attendono ancora un ritorno di Nana di Ai Yazawa, diamo un'occhiata ad Osaki nella rivisitazione originale della cosplayer sakura.loli.

Il cosplay di Nana Osaki da Nana riflette in modo fedele e accattivante la personalità del personaggio. Il suo tipico rossetto rosso e l’ombretto sui toni del viola si abbinano perfettamente al suo taglio di capelli corto e indomabile. Indossa abiti neri, pizzi, e pelle, riflettendo il suo stile distintivo e la sua personalità audace. Il suo tatuaggio a forma di rosa sul braccio sinistro è un segno tangibile della sua determinazione e della sua passione per la musica.

Abbandonata dalla madre e cresciuta in un orfanotrofio, Nana ha imparato sin dalla più tenera età a contare solo su se stessa. La sua indipendenza è evidente fin dagli albori della serie, quando decide di trasferirsi nella metropoli giapponese per inseguire il suo sogno di diventare una rockstar. Forte, determinata e spesso sarcastica, nasconde un'anima vulnerabile e una profonda sensibilità sotto la sua corazza. Ne volete sapere di più? Vi lasciamo con la recensione di Nana, disponibile in streaming su Netflix.

