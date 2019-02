Nana, Platinum End e One-Punch Man fra le uscite Planet Manga di aprile e maggio

Attraverso il 330 di Anteprima, Planet Manga ha finalmente svelato l’elenco completo delle opere a fumetti che potremo leggere nei mesi di aprile e maggio 2019. Fra le tante spiccano il secondo volume de L’Attacco dei Giganti Colossal Edition, la nuova edizione di Nana e il cofanetto completo di Shin Lupin III.

DOMESTIC GIRLFRIEND 9

11 aprile - 200 pagine, brossurato, 5.50€



TWIN STAR EXORCISTS 16

11 aprile - 200 pagine, brossurato, 4.50€



BLACK CLOVER 16

11 aprile - 192 pagine, brossurato, 4.50€



LA LEGGENDA DI ARSLAN 10

11 aprile - 200 pagine, brossurato, 4.90€



SANKAREA UN AMORE DI ZOMBIE 8

18 aprile - 176 pagine, brossurato, 5.50€



PLATINUM END 9

18 aprile - 208 pagine, brossurato, 4.50€



KEN IL GUERRIERO — ICHIGO AJI 9

18 aprile - 168 pagine, brossurato, 4.50€



PSYCHO-PASS 2 5 (DI 5)

18 aprile - 184 pagine, brossurato, 4.50€



YOKU-ONI – DESIDERI DIABOLICI 7

18 aprile - 232 pagine, brossurato, 6.00€



BLEACH GOLD 72

18 aprile - 208 pagine, brossurato, 4.90



PERFECT CRIME 7

aprile - 208 pagine, brossurato, 5.50€



ARTE 9

aprile - 192 pagine, brossurato, 5.50€



NANA & KAORU 10

aprile - 200 pagine, brossurato, 5,50€



L’USURAIO 25

aprile - 208 pagine, brossurato con sovraccoperta, 6.50€



BATTLE ROYALE 11

aprile - 208 pagine, brossurato, 6.50€

FRUITS BASKET 16

11 aprile - 192 pagine, brossurato, 4.90€



“... E questo può avvenire in qualsiasi momento. Può farti sfiorare il cielocon un dito per farti sprofondarel’attimo dopo in un baratro. Fra questi due estremi, la storia tra Kyoko e Katsuya è stata unica, intensae indimenticabile. Senza questa storia, Tohru non sarebbe mai nata.”



TAKANE & HANA 8

11 aprile - 192 pagine, brossurato, 4.50€

“È proprio vero: Hana ha finito per innamorarsi di Takane! Lui, invece, pare che continui a frequentarla per pura testardaggine. Oppure, forse... ha iniziato a provare qualcosa per lei? Difficile dirlo, soprattutto dopo quell’ambiguodiscorso fra Takane e il padre di Hana...”

COFANETTO SHIN LUPIN III (NN. 1/21 — SERIE COMPLETA)

aprile - tutti i ventuno volumi di Shin Lupin III, 94.50€



“I ventuno volumi di Shin Lupin III in un esclusivo cofanetto! Oltre che PIENO, per chi vuole raccogliere tutta la serie di Monkey Punchin un colpo solo, il cofanetto sarà disponibile anche VUOTO, insieme al solo SHIN LUPIN III 21.”

BEASTARS 2

aprile - 192 pagine, brossurato con sovraccoperta, 6.50€



“Il cervo Louis si prepara a dominare la scena nello show atteso da tutta la scuola, mentre Legoshi fa i conti con l’istinto da predatore e il senso di vergogna per aver quasi perso il controllo. L’ambizione di un erbivoro; la fragilità di un carnivoro... Si può trascendere la propria natura?”

GLEIPNIR 3

aprile - 192 pagine, brossurato con sovraccoperta, 6.50€



“La trasformazione di Shuichi in un mostro è stata causata da misteriosemonete che realizzano i desideri di chi vuole cambiare. Bisogna sperare che nessuno usi questo potere a fini malvagi. Per evitarlo, Shuichi e Claire si lanciano in una spietata caccia alle monete stesse...”



CITRUS 6

aprile - 168 pagine, brossurato con sovraccoperta, 7.00€



“Yuzu non sa come esprimere a Mei i propri sentimenti. D’altra parte un appuntamento è un difficile banco di prova per chiunque, soprattutto per chi, come lei, è alle prime armi. Forse un misterioso quaderno può aiutarla... Riuscirà Yuzu a dimostrare a Mei quanto tiene al loro rapporto?”



UNEMPLOYED CONCENTRATIONCAMP 6 (DI 6)

aprile - 192 pagine, brossurato con sovraccoperta, 6.50€



“Bucchi e compagni, in fuga, puntano a rendere pubblico il segreto dietro il sistema di recupero dei disoccupati. Anche Tatsuya deve fare i conti con la veritàche lo riguarda. Libertà e democraziasi scontrano con la logica dell’efficienza produttiva. Quale futuro attende il Giappone?”

HAPPINESS 9

maggio - 192 pagine, brossurato, 5.90€



SAGA OF TANYA THE EVIL 9

maggio - 160 pagine, brossurato con sovraccoperta, 6.50€



HUNTER X HUNTER 36

2 maggio - 208 pagine, brossurato, 4.50€



ONE-PUNCH MAN 16

2 maggio - 224 pagine, brossurato, 4.50€



BERSERK 79

9 maggio - 96 pagine, brossurato, 2.40€

L’ATTACCO DEI GIGANTI – COLOSSAL EDITION VOL. 2

maggio - 576 pagine, brossurato, 25.00€



“I Giganti hanno aperto una breccia nelle mura che circondano la città in cui si è rifugiato ciò che resta del genere umano. Il massacro continua, ma adesso a opporsi saranno Eren, considerato ormai da tutti l’ultima speranza dell’umanità, e il tenente Rivaille dell’Armata ricognitiva...”

ATELIER OF WITCH HAT 1

maggio - 208 pagine, brossurato con sovraccoperta, 7.00€



“Da dove viene la magia? Nessuno lo sa, dal momento che agli esseriumaninati senza poteri essa è preclusa. La piccola Cocoriesce a carpirne il segreto, ma il suo entusiasmo ben presto sfuma: gli incantesimi infatti celano un insondabile abisso di mistero. Il manga arrivato 7° al Taisho award e tra i finalisti al Kodansha manga award!”

NANA — RELOADED EDITION 1

maggio - 184 pagine, brossurato, 6.50€



“Nana in giapponese significa “sette”. Un numero fortunato. Nana Osaki e Nana Komatsu però la fortuna dovranno costruirsela da sole e, per riuscirci, sarà necessario sfuggire alle lusinghe della provincia nipponica... Nuova edizione con traduzioni riviste ed effetti metal in copertina per Nana, il capolavoro di Ai Yazawa.”

OSSA 1 (DI 7)

maggio - 192 pagine, brossurato con sopraccoperta, 6.50€



“Shintaro, Tsubaki, Akira, Haruka e Ryu hanno giurato che non riveleranno mai il loro segreto. Un segreto che li unisce da cinque anni. Cosa stanno nascondendo? Perché nessun altro deve venirne a conoscenza? Quando una misteriosa telefonata rompe il silenzio... inizia l’inferno!”



SONO SOLO FANTASIE 1

maggio - 192 pagine, brossurato con sopraccoperta, 6.50€



“Elegante, provocante, sexy. A vederla si direbbe che Jun ha una vita eroticapiena e soddisfacente. Ma è solo apparenza. Gli uomini, Jun, non sa nemmeno avvicinarli. Se un ragazzo le piace si paralizza e, mentre inizia a fantasticaresu di lui, le parole stentano a uscirle di bocca... Scopri il secondo titolo della linea Spicy!”

BLUE FLAG 1

2 maggio - 224 pagine, brossurato, 4.50€



“Taichi non ha mai avuto una ragazza, né un vero amico. Ora però che la sua vita sta per legarsi a quella di Toma e Futaba tutto cambierà in maniera sorprendente e inattesa. Sogni, paure, errori, folliedell’adolescenza in un seinen che sta conquistando migliaia di lettori.”

AKAME GA KILL! 1.5 — NIGHT RAID STORIES & EPILOGUE

9 maggio - 176 pagine, brossurato, 4.50€



“Un volume speciale dedicato ad Akame, Tatsumi e compagni. Una raccolta di storie extra del best seller Akame ga Kill! con le imprese inedite degli assassini al servizio dell’Esercito Rivoluzionario, arricchita dall’epilogo della serie principale all’indomani dell’ultima battagliacontro l’impero.”

GANTZ/OSAKA 1

maggio - 378 pagine, brossurato, 20.00€



“Grande formato, carta patinata, tavole ritoccatedall’autore HiroyaOku e due capitoli inediti che fanno da prologo ed epilogo alla parte della storia che si svolge a Osaka. Tre volumi per oltre 1100 pagine di fumetto, disponibili anche in un elegante cofanetto.”



GANTZ/OSAKA 2

maggio - 370 pagine, brossurato, 20.00€



GANTZ/OSAKA 3

maggio - 354 pagine, brossurato, 20.00€



COFANETTO GANTZ/OSAKA(NN. 1/3 — SERIE COMPLETA)

maggio - 60€



“I tre prestigiosi volumi in un’unica soluzione all’in-terno di un lussuoso cofanetto. Il regalo perfetto per ogni appassionato della serie, ma anche per chi ancora non la conosce e vuole scoprirla attraverso la sua saga più famosa, quella ambientata a Osaka.”

AMAMI LO STESSO R 6 (DI 6)

maggio - 176 pagine, brossurato, 5.50€



“Ma soprattutto... perché Michiko continua a essere fissata con la linea anche alla vigilia delle nozze? Ultimo numero per il manga scritto e disegnato da Aya Nakahara e gran finale per la storia d’amore fra l’esilarante Michiko e il suo (ancora abbastanza inflessibile) ex capo Ayumu.”

