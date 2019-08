Nanairo Inko: arriva una nuova versione per il manga di Osamu Tezuka

Osamu Tezuka è ancora riconosciuto universalmente come il Dio dei Manga. Durante la sua longeva e produttiva carriera ha portato ai lettori opere dal calibro internazionale e ancora conosciute tutt'oggi. Black Jack, Astroboy, Kimba - Il Leone Bianco, e tanti altri che hanno generato diversi spin-off. Ora arriva il turno del remake di Nanairo Inko.

Il numero di settembre della rivista Monthly Shonen Champion di Akita Shoten ha rivelato questa mattina che Chika Nakatani si occuperà di un remake del famoso manga Nakairo Inko - L'ara dai Sette Colori, manga che Osamu Tezuka scrisse tra il 1981 e il 1982 proprio sulla rivista Weekly Shonen Champion della stessa casa editrice.

Il manga remake arriverà il 6 settembre sul #10 della rivista e sarà intitolato Gekidan Nijū-Mensō VS Nanairo Inko (La Troupe delle Venti Facce contro L'ara dai Sette Colori). Il primo capitolo della serie sarà composto da ben 68 pagine, incluse alcune a colori, e sarà anche inserito nell'illustrazione di copertina della rivista.

L'ara dai Sette Colori è un attore geniale la cui specialità è la mimica. Tuttavia, l'uomo è anche un ladro eccezionale. Accetta ogni singolo ruolo come mimo, attirando tantissima gente in ogni teatro, ma in cambio chiede che le associazioni teatrali chiudano un occhio sui suoi furti nella platea. La donna detective Mariko Senri lo insegue nel tentativo di arrestarlo, anche se è innamorata di lui.

Non è l'unico remake di un'opera di Tezuka: infatti da poco è anche stato serializzato il nuovo isekai ispirato a Black Jack.