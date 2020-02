Naohiro Shintani omaggia Gogeta, la nuova promotional art lo ritrae con l'Ultra Istinto?

Dragon Ball Super: Broly è stato un successo, e molti fan ne attribuiscono il merito alle superbe animazioni supervisionate da Naohiro Shintani. L'asso di Toei Animation del resto ha svolto un lavoro superbo, rendendo giustizia al ritorno di Gogeta e curando una delle scene di combattimento migliori di sempre.

Lo stesso animatore ha condiviso, poco tempo fa, un meraviglioso disegno dedicato alla fusione tra Goku e Vegeta. L'illustrazione è stata realizzata su una shikishi board, una sorta di cartoncino a fondo bianco abbastanza popolare in Giappone. A sorprendere i fan comunque è stata la scelta dei colori: come potete vedere in calce infatti, il blu utilizzato per i capelli di Gogeta acquisisce molta lucidità nel cartoncino, e le sfumature bianche lo rendono molto simile al colore dell'Ultra Istinto.

Vedere Gogeta Ultra Istinto in azione è il sogno di molti appassionati, e chissà che in un episodio del nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes non possa realizzarsi. Nell'anime non canonico di Yuki Kadota del resto abbiamo assistito a diverse trasformazioni inaspettate, e visti gli avversari dei Guerrieri Z nella nuova stagione, non ci stupirebbe certo un power up di questo genere.

