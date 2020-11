Naoki Urasawa acclama Chainsaw Man: ecco il consiglio del famosissimo autore

Chainsaw Man è uno dei manga più atipici dell'ultimo periodo. Nato dalla mente di Tatsuki Fujimoto, già autore di Fire Punch che a sua volta fu molto particolare per essere uno shonen, è in pubblicazione su Weekly Shonen Jump da quasi due anni. Nonostante la sua giovane età, si parla già di conclusione per Chainsaw Man.

Sembra infatti che Tatsuki Fujimoto non abbia previsto una storia particolarmente lunga, quanto invece densa e ricca di eventi. La tipologia di racconto usata in Chainsaw Man gli ha valso molti complimenti e tanti fan. Tra questi risulta esserci un mangaka famosissimo, ovvero Naoki Urasawa.

Urasawa ha pubblicato diverse storie diventate famosissime: dagli sportivi Yawara e Happy, passando per i thriller 20th Century Boys, Monster, Pluto e Billy Bat, mentre al momento si sta concentrando su Asadora. Durante una trasmissione televisiva, Naoki Urasawa si complimenta con Chainsaw Man e lo consiglia vivamente.

In basso potete osservare il video in questione dove si vedono anche alcuni dei volumi di Chainsaw Man, dal 2 al 4, più qualche immagine ripresa dai primissimi volumi della storia. I personaggi sono diventati molto popolari, come dimostra il sondaggio di popolarità di Chainsaw Man. Di certo ricevere un marchio di qualità da un autore così famoso è indice della buona stesura del manga di Fujimoto.